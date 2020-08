Boli Bolingoli moet drie wedstrijden brommen na overtreden coronaregels

Boli Bolingoli kent zijn straf voor het overtreden van de coronaregels. De Belgische linksachter mag drie wedstrijden vanaf de kant toekijken.

Begin deze maand kwam Boli Bolingoli terug van een reis naar Spanje. De Belgische linksachter had dat niet aan zijn club laten weten, ging niet in de verplichte quarantaine en speelde doodleuk mee in de competitiewedstrijd tegen Kilmarnock.

Onder andere de Schotse premier spaarde haar kritiek voor Bolingoli niet, al werd de competitie niet opgeschort. Wel werden twee wedstrijden van Celtic uitgesteld.

Ondertussen kent Bolingoli ook zijn straf. De Schotse voetbalbond legt hem een schorsing van vijf wedstrijden op, waarvan drie effectief.