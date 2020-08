Neymar blijft bij PSG: "We zijn een familie geworden, en daar ben ik trots op"

Neymar flirtte de voorbije jaren meermaals met een terugkeer naar Barcelona. De Braziliaanse vedette geeft echter zelf aan dat hij ook volgend seizoen voor PSG zal spelen.

De bittere tranen na de nederlaag in de CL-finale zijn verteerd, Neymar kijkt naar de toekomst. En zijn toekomst ligt in Parijs. Dat gaf de Braziliaanse vedette aan in het clubmagazine van PSG.

"Toen we terugkwamen uit Lissabon na de CL-finale, keken we er allemaal naar uit om elkaar weer te zien in Parijs. Ik zal nooit vergeten wat wij delen in deze ploeg. We zijn een familie geworden en daar ben ik trots op", aldus de 28-jarige dribbelkont.

"Ik speel ook komend seizoen voor PSG", drukt Neymar alle speculaties de kop in. "Mét de ambitie om terug te keren in de CL-finale. Als de mensen er nog aan zouden twijfelen of PSG een Europese topclub is, dan hebben we daar in Lissabon een einde aan gemaakt. Ik wil er alles aan doen om mijn naam voor eeuwig in de geschiedenisboeken van deze club te zetten", besluit Neymar.