Roberto Martinez maakt zich boos over de coronageruchten over Courtois en schenkt klare wijn over zijn doelman

Roberto Martinez was klaar en duidelijk over de situatie van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels. De doelman testte niet positief op het coronavirus en is klaar om te spelen.

"Jammer dat er zo over Thibaut (Courtois, nvdr.) gepraat wordt", reageerde Roberto Martinez op de coronageruchten over zijn doelman. "De Rode Duivels hebben betrekking op iedereen. Er is geen enkele nood om onjuiste informatie te verspreiden. Dat maakt me erg boos."

De bondscoach drukte de geruchten over Courtois' onbeschikbaarheid de kop in. "Hij is klaar om te spelen. Onze medische staf heeft zijn negatief staal bevestigd. Nogmaals, dit is een kwestie van vertrouwen. Als er onduidelijkheid is, dan mag onze woordvoerder gecontacteerd worden."

"Het frustreert me, maar Courtois nog meer. Hoe zou je zelf reageren als er iets over je gezegd wordt dat niet strookt met de waarheid", besloot Martinez.