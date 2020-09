Alexis Sanchez blikt terug op zijn periode bij Manchester United: "Na de eerste training wilde ik terug naar Arsenal"

Alexis Sanchez vertrok deze zomer definitief naar Inter en daar probeert de Chileen het voetbalplezier terug te vinden. De aanvaller was namelijk niet gelukkig bij Manchester United.

Alexis Sanchez vertrok deze zomer naar Inter. Hij verlaat Manchester United, waar hij nooit indruk heeft kunnen maken. Zijn transfer naar de Engelse topclub wordt gezien als een mislukking en hij is het er zelf mee eens. Hij vertelde dat hij nooit de ideale omgeving had om zijn kwaliteiten te laten zien bij Manchester United.

In een video op Instagram gaf Alexis Sanchez meer uitleg. "Na de eerste training realiseerde ik me veel, ik ging naar huis en vroeg mijn familie en mijn agent of ik het contract kon verbreken en terug kon gaan naar Arsenal. Iets was niet goed voor mij, maar ik had al getekend", onthulde hij. Maanden gingen voorbij en ik voelde me nog steeds zo. We waren toen nog niet verenigd als een team."

Alexis Sanchez geeft de Britse pers ook de schuld van het feit dat ze hem te hard hebben beoordeeld. "De journalisten spraken ook zonder het te weten en het deed pijn," gaf de Zuid-Amerikaanse ster toe. "De voormalige spelers hadden ook veel te zeggen, maar ze hadden geen idee van wat er binnen de club gebeurde. Een speler is ook afhankelijk van de interne omgeving, van het feit dat we een familie moeten zijn. Bij Manchester United waren we geen familie. Als iemand de schuld moest krijgen, gaven ze mij de schuld. Ik weet dat ik beter had moeten spelen, maar ik heb altijd al de schuld gekregen, ook al speelde ik maar een paar minuten."