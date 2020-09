Jorge Messi schrijft naar Spaanse profliga: "Jullie zijn fout. Volgens contract mag Lionel gratis vertrekken"

Het laatste woord over de transfersoap van Lionel Messi is nog niet gezegd. Momenteel bekvecht de speler, via zijn vader en makelaar, tegen de Spaanse profliga en FC Barcelona. De inzet: een opstapclausule van 700 miljoen euro.

Volgens vader en makelaar Jorge kan Lionel Messi gratis vertrekken bij FC Barcelona als hij na het einde van het seizoen 2019/20 zijn wens om te vertrekken indient. Dat is effectief gebeurd, maar de club schermt met een opstapclausule van 700 miljoen euro. "Die opstapclausule van 700 miljoen euro is niet geldig", richtte vader Messi zich met een brief aan de Spaanse profliga. "We hebben geen benul van welk contract ze hebben uitgespit, maar het gaat overduidelijk om een." En Jorge Messi citeerde uit het contract: "Deze opstapclausule is niet van toepassing wanneer de speler eenzijdig beslist om het contract te laten ontbinden aan het einde van het seizoen 2019/20." 🚨🚨🚨 COMUNICADO OFICIAL JORGE MESSI 🚨🚨🚨



💥 LEO NO TIENE CLÁUSULA de 700 MILLONES. (En respuesta a La Liga) 🚨🚨🚨 COMUNICADO OFICIAL JORGE MESSI 🚨🚨🚨💥 LEO NO TIENE CLÁUSULA de 700 MILLONES. (En respuesta a La Liga) pic.twitter.com/Z10x2Wni6E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 4, 2020

