Italiaanse topclub toont interesse in Boli Bolingoli

Boli Bolingoli lijkt te mogen vertrekken bij het Schotse Celtic. Hij zou naar de Serie A kunnen gaan, want AS Roma zou interesse tonen in de Belgische verdediger.

Boli Bolingoli kwam in juli 2019 aan bij Celtic vanuit Rapid Wien en hij had een goed seizoen bij de Schotse club (28 wedstrijden, 4 assists). Zijn positie binnen de club is echter recentelijk veranderd. Eind augustus was de 25-jarige verdediger namelijk enkele dagen voor een wedstrijd naar Spanje gereisd zonder toestemming van zijn club, waardoor hij zich niet hield aan de coronamaatregelen. Als gevolg daarvan koos de Schotse voetbalbond ervoor om de speler een schorsing van vijf wedstrijden op te leggen. Ook Celtic zelf was niet opgezet met de actie. Boli Bolingoli zou zelfs mogen vertrekken en volgens de Daily Record zou de Italiaanse topclub AS Roma interesse tonen. Bij AS Roma zou Bolingoli de ervaren Kolarov kunnen vervangen. De Serviër is namelijk op weg naar Inter.