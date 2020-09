Roberto Mancini stelde de verkeerde speler op bij Italië: "Mijn fout, ik had mijn bril niet op"

Italië nam het vrijdagavond op tegen Bosnië Herzegovina in de Nations League. Giorgio Chiellini schrok zich een hoedje toen hij vernam dat hij niet in de basiself stond.

Het was Francesco Acerbi die centraal in de Italiaanse defensie plaatsnam naast Leonardo Bonucci, maar dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. Dat gaf bondscoach Roberto Mancini na de match zelf toe.

"Chiellini zou een keer starten en Acerbi in de andere match. Giorgio (Chiellini, nvdr.) wou vrijdag al spelen en ik ging akkoord", legde hij uit. So far so good, maar toen liep het verkeerd, door de schuld van Mancini.

"Men toonde mij de opstelling en ik zei dat het in orde was. Acerbi stond opgesteld en Chiellini niet, maar ik had mijn bril niet op. Uiteindelijk maakt het geen enorm verschil", aldus Mancini. Gelukkig voor hem gebeurt het niet op het EK...