Ex-aanvaller van KAA Gent kan op interesse rekenen van RB Leipzig

Alexander Sorloth heeft heel wat indruk gemaakt bij Trabzonspor het voorbije seizoen. In 49 wedstrijden in alle competities scoorde Sorloth 33 goals voor de Turkse club. Daardoor kan hij nu op interesse rekenen van RB Leipzig.

Alexander Sorloth zal terugkeren naar Crystal Palace na een meer dan succesvolle uitleenbeurt aan Trabzonspor. De Noor eindigde als topscorer in de Turkse competitie met 24 doelpunten.

De kans is echter bestaande dat de ex-aanvaller van KAA Gent niet meer in de Premier League gaat spelen, want hij zou naar de Bundesliga kunnen. Julian Nagelsmann, de trainer van RB Leipzig, bevestigde de interesse van de Duitse club. "Hij is een goede speler. Hij heeft een geweldig seizoen bij Trabzonspor gehad. We zijn in gesprek met hem," vertelde hij bij RBLive.de. De Duitser zei ook dat de transfer niet meer dan 20 miljoen euro mag bedragen.