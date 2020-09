Nations League: Spanje wint vlot, Duitsland verslikt zich in buren

Ook op zondagavond stonden er weer heel wat interlands gepland in de Nations League: hieronder bundelen we de uitslagen van de zondagavondwedstrijden.

League A

In League A, de hoogste League, moesten Spanje en Duitsland opdraven. Onderling werd het 1-1 en ook op de tweede speeldag komt Duitsland niet tot winnen. Tegen de buren uit Zwitserland werd het ook 1-1. Gundogan bracht Duitsland op voorsprong met een lage schuiver, Silvan Widmer bracht gelijk een halfuur voor einde.

Spanje kon daarentegen wel winnen op de tweede speeldag. Oekraïne ging voor de bijl met een 4-0 score. De eerste twee doelpunten kwamen van Sergio Ramos, waaronder één na een penalty. Ansu Fati verzilverde zijn basisplaats met een doelpunt. Hij is de jongste speler die scoort voor Spanje, de winger is nog geen 18 jaar. en invaller Ferran Torres legde de eindstand vast. BIj Oekraïne stonden met Malinovski (ex-Genk), Mychajlytsjenko (Anderlecht- en Yaremchuk (AA Gent) drie bekenden van de Jupiler Pro League op het veld.

League B

In het avondduel tussen Servië en Turkije werd niet gescoord. Bij Servië kwam Aleksandar Mitrovic aan de aftrap, Stefan Mitrovic (ex-AA Gent) en Djuricic (ex-Anderlecht) vielen in. Eerder in dezeflde groep won Rusland met 2-3 op het veld van Hongarije.

League C

In League C moest Griekenland 's avonds spelen op het veld van Kosovo. De Kosovaren verweerden zich kranig maar moesten toch hun meerdere erkennen in de Europese Kampioen van 2004. Het werd 1-2 voor Griekenland. Bij Kosovo kwam Vojvoda (ex-Standard) aan de aftrap.

League D

Bij de voetbaldwergen won de Faroer voor de tweede keer op rij. Na een 3-2 overwinning tegen Malta op speeldag 1, werd er nu met 0-1 gewonnen in Andorra.

In dezelfde groep deelden Malta en Letland de buit, het werd 1-1.