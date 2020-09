Ook op maandag gaat de Nations League onverminderd verder: doe er je voordeel mee!

Ook op maandag gaat het avontuur in de Nations League gewoon simpelweg verder. Meer zelfs: we zitten al aan speeldag 2.

In de League A neemt Nederland het op maandagavond op tegen Italië. De Nederlanders wonnen hun openingswedstrijd tegen Polen, terwijl Italië punten liet liggen tegen Bosnië-Herzegovina.

En dus is Italië eigenlijk al verplicht om iets te komen halen bij Oranje om zijn kansen te blijven vrijwaren. Onder Lodeweges willen die naar 6 op 6 in hun groep, veel veranderingen in de basiself moeten niet worden verwacht.

Debutanten?

Mogelijk laat de coach wel enkele nieuwkomers debuteren, maar dat zal dan met invalbeurten (diep) in de tweede helft moeten gaan gebeuren. Polen en Bosnië-Herzegovina strijden in dezelfde groep een episch duel uit.

Met onder meer Oostenrijk - Roemenië en Noord-Ierland - Noorwegen zijn er ook in de andere Leagues overigens nog enkele pittige en toffe duels te bekijken.

07/09/2020 20:45 Bosnië-Herzegovina - Polen - 07/09/2020 20:45 Nederland - Italië -

