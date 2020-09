Geen paniek? Genoeg doorvloeiing vanuit nationale beloften? "Tijd geven aan jonge spelers"

Deze namiddag om 16u spelen de nationale beloften een belangrijke interland tegen Duitsland. Winst kan hen op weg zetten richting EK. Voor Wout Faes, ancien bij de ploeg, wordt het aanpassen na jaren onder Johan Walem gewerkt te hebben en nu Jacky Mathijssen als coach te hebben.

Mathijssen heeft zijn manier van spelen wel al afgestemd met Roberto Martinez. Een 3-4-3 dus... "Op die manier zal het ook gemakkelijk worden voor spelers van de belofteploeg om de stap te zetten naar de A-ploeg", aldus Faes in HLN.

Uit deze beloftenkern moet de opvolging voor de grote Rode Duivels vloeien. "Deze Rode Duivels zijn de gouden generatie. De nummer één van de wereld - dat zegt heel veel. Maar ik denk niet dat we moeten panikeren voor wat erachter komt. Er zal altijd doorstroming zijn vanuit de belofteploeg. Maar we moeten wel de tijd geven aan jonge spelers om zich te ontwikkelen. Hoe meer ze spelen, hoe beter je went aan een hoger niveau."