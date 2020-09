Waarom moest Eden Hazard per se afreizen als hij toch niet speelde? Martinez legt uit

De zwaarste inspanning die Eden Hazard deed in de 90 minuten tijdens België-IJsland was rechtstaan en één van de IJslandse spelers dolgelukkig maken met een shirt van hem. Voor de rest ging hij zelfs niet opwarmen. Niet dat het nodig was...

Maar een mens kan zich wel de vraag stellen waarom het dan per se nodig was dat de kapitein zich naar België begaf in deze omstandigheden. Hij is duidelijk niet volledig fit en Real Madrid had hem graag gehouden. "Het was belangrijk dat hij de stage meedeed als aanvoerder", legde Roberto Martinez uit. "Er zijn een paar nieuwe, jonge spelers en dan is het goed dat hij er bij is. Minuten maken was niet noodzakelijk."

Niet gespeeld, ook in samenspraak met Real, maar moeten we ons zorgen maken? "Nee", is de bondscoach formeel. "We wilden geen risico nemen met hem. Hij is fit, maar een internationale wedstrijd zoals deze - lees: mogelijk fysieke - vergt veel van een lichaam. Hij was lang geblesseerd en het was niet nodig dat hij speelde."