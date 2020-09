Doku duikt top tien van jongste doelpuntenmakers van Rode Duivels binnen, maar is dat ook een garantie? Wij doken in het archief

Jérémy Doku nette gisteren in de interland tegen IJsland zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels. We weten alvast dat het niet zijn laatste zal zijn. Maar is hij ook de jongste?

Het antwoord is duidelijk: nee. Met zijn 18 jaar en 104 dagen komt Jérémy Doku op de zevende plaats als het gaat om de jongste doelpuntenmakers bij de Rode Duivels. U wil een lijstje? Hieronder kan dat terugvinden. En is zo’n doelpunt op jonge leeftijd een garantie voor een succesvolle interlandcarrière. Ook dat hebben we voor u uitgezocht. NAAM RODE DUIVEL LEEFTIJD EERSTE DOELPUNT AANTAL DOELPUNTEN IN AANTAL INTERLANDS Fernand Nisot 16 jaar en 333 dagen 10 doelpunten in 14 interlands Paul Van Himst 17 jaar en 28 dagen 30 doelpunten in 81 interlands Romelu Lukaku 17 jaar en 188 dagen 52 doelpunten in 85 interlands Jean Capelle 17 jaar en 200 dagen 19 doelpunten in 34 interlands Bernard Voorhoof 17 jaar en 338 dagen 30 doelpunten in 61 interlands Yari Verschaeren 18 jaar en 90 dagen 1 doelpunt in 3 interlands Jérémy Doku 18 jaar en 104 dagen 1 doelpunt in 2 interlands Joseph Musch 18 jaar en 198 dagen 3 doelpunten in 24 interlands Raymond Braine 18 jaar en 229 dagen 26 doelpunten in 54 interlands Enzo Scifo 18 jaar en 240 dagen 18 doelpunten in 84 interlands