Cagliari gaat voor straffe transfer en heeft verdediger van Inter bijna beet

De kans is zeer groot dat Diego Godin Inter zal verlaten deze zomer. De centrale verdediger heeft verschillende aanbiedingen op zak, maar Cagliari zou voorlopig de topfavoriet zijn om hem binnen te halen.

Er was ook interesse van Engelse clubs en ook Stade Rennes had naar hem gepolst, maar Godin en Inter zouden volgens Fabrizio Romano in vergevorderde onderhandelingen zijn met Cagliari. Het zou een straffe transfer zijn van de Italiaanse club.

