🎥 "Arrogante" van Dijk flatert meteen in eerste wedstrijd

Op de eerste speeldag van de Premier League moest landskampioen Liverpool het opnemen tegen promovendus Leeds United. Het werd meteen een spektakelrijke wedstrijd, Liverpool won met 4-3 na een hattrick van Salah.

Maar er was ook een speciale rol weggelegd voor verdediger Virgil van Dijk. De Nederlander scoorde op een corner de 2-1 maar een tiental minuten later ging hij in helemaal de mist in. Op een lange bal wil van Dijk het iets te kalm doen, waardoor Leeds-aanvaller Patrick Bamford met de bal aan de haal gaat en scoort.

Bij Sky Sports was er kritiek van ex-Liverpoolspeler Jamie Carragher."Virgil was daar te arrogant en moest die bal wegtrappen", klinkt het.

Van Dijk moet in Engeland even in het stof kruipen. Enkele seizoenen geleden was hij de standvastigheid zelve en zelden te betrappen op een foutje. Maar in zijn laatste 4 Premier League-duels liet hij all twee fouten noteren. In zijn 154 duels ervoor was de foutenlast zeer beperkt gebleven tot 1 fout.