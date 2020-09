OFFICIEEL: Aubameyang blijft de offensieve troef van Arsenal en tekent meerjarig contract: "Een legende worden"

Aubameyang zette zijn handtekening onder een nieuw contract bij Arsenal. Een overeenkomst voor drie jaar. Sinds zijn komst vond Aubameyang al 72 keer de weg naar doel voor Arsenal. De ploeg van Mikel Arteta wilde hem dus zeker nog langer aan zich binden.

Arsenal maakte de contractverlenging bekend met een filmpje. "Ik wil een Arsenal-legende worden", legt hij de lat hoog voor zichzelf. "Het betekent veel voor mij om aanvoerder te zijn van deze speciale club. "Dit is waar ik thuishoor."

