Manchester United lijkt dan toch naast Spaanse linksachter te grijpen: andere Premier League-club gaat er mee aan de haal

Slecht nieuws voor de supporters van Manchester United. De Engelse topclub leek lang Sergio Reguilon binnen te halen, maar de transfer zou van de baan zijn. Wie dan weer wel dicht bij Reguilon staat, is Tottenham.

De voorbije dagen leek er een akkoord in de maak tussen Manchester United en Tottenham over de transfer van Sergio Reguilon. Vandaag waren ze verder aan het onderhandelen, maar een transfer zou er dan toch niet komen. Real Madrid zou een clausule in het contract willen waarbij ze Reguilon terug kunnen halen, maar Manchester United zag het niet zitten.

Toch zou Reguilon nog altijd naar de Premier League kunnen verhuizen. Tottenham zou namelijk op zoek zijn naar een nieuwe linksback en volgens The Athletic zijn de Spurs nu op topfavoriet om de Spanjaard binnen te halen.