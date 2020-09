Nieuw seizoen, same old Dries Mertens: Meteen eerste doelpunt voor Rode Duivel

Dries Mertens en Napoli hebben hun eerste wedstrijd van het seizoen winnend weten af te sluiten.

De Rode Duivel nam het op tegen Parma en de topschutter aller tijden van Napoli deed wat hij al jaren doet voor de Italiaanse club: scoren.

Dries Mertens zorgde met zijn doelpunt voor de bevrijding, want Napoli had het knap lastig tegen Parma. Het was pas toen VIctor Osimhen inviel dat het spel van Napoli erop vooruitging. Hij gaf ook de assist op Mertens.

Lorenzo Insigne zorgde nadien nog voor de 2-0 en stelde de zege veilig. Napoli en Mertens beginnen meteen goed aan het seizoen.