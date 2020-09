Eredivisieclub mag dan toch verder met sekswinkel als shirtsponsor

Bij FC Emmen waren ze het seizoen begonnen met EasyToys als shirtsponsor. Niets abnormaal, maar wel als je weet dat EasyToys een winkel is voor seksspeeltjes. Dat vonden ze bij de Nederlandse voetbalbond niet kunnen.

Volgens de KNVB is de keuze voor EasyToys niet gepast binnen het sponsorreglement die ze de clubs opgelegd hebben. Emmen en de voetbalbond hebben deze week samengezeten en daar is uitgekomen dat er in december een algemene vergadering volgt tussen alle clubs en de KNVB om het reglement te bespreken.

Maar voorlopig mag Emmen met de huidige sponsor verder blijven spelen. Het initiële driejarige contract is wel teruggeschroefd naar een eenjarig contract. Als er uit de vergadering in december geen zware bezwaren komen van de andere clubs, zal het driejarige contract wel opnieuw van kracht zijn.