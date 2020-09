🎥 Kan het nog erger?! Newcastle-spits mist vanop enkele centimeters

Een kleine twee weken geleden zagen we op de Belgische velden een van de meest knullige missers van het seizoen. Newcastle-spits Joelinton wil daar niet voor onderdoen en solliciteert mee naar de 'misser van het jaar'.

Newcastle United moest niet vol doorduwen om door te stoten in de Engelse League Cup. Het werd 0-7 op het veld van Morecambe. Joelinton nam twee goals voor zijn rekening, maar de Braziliaanse spits had altijd een hattrick moeten scoren.

Joelinton had maar tegen de bal aan te lopen na een heerlijke assist van Jacob Murphy. De spits deed dat niet (wellicht omdat hij dacht dat de bal er ook zonder contract in zou gaan) en de bal strandde tegen de paal. In diezelfde match scoorde de spits nog wel een mooie treffer die we u niet willen onthouden.