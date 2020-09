Corona strooit roet in het eten: Rode Duivels krijgen plots andere tegenstander

Normaal gezien gingen de Rode Duivels op 8 oktober tegen Nieuw-Zeeland spelen, maar dat spelletje gaat niet door.

In aanloop naar de duels tegen onder meer Engeland op 11 oktober werd nog een oefeninterland ingelast door de Rode Duivels.

Coronacrisis

En dus ging op 8 oktober normaal gezien Nieuw-Zeeland afzakken naar het Koning Boudewijnstadion. Maar dat feestje gaat nu niet door.

De Duivels zullen het opnemen tegen Ivoorkust in de plaats. “We zijn bijzonder ontgoocheld dat we deze beslissing moeten nemen maar we hebben dit gedaan in het belang van onze spelers”, zegt Andrew Pragnell, CEO van de Nieuw-Zeelandse voetbalbond, in een persbericht van de Belgische voetbalbond.