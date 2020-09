Alle gekheid op een stokje in Macedonië: Mourinho merkt iets vreemds op aan de doelen voor Europa League-duel

Tottenham nam het donderdagavond op tegen het Macedonische KF Shkëndija in de tweede voorronde van de Europa League. De score (1-3) was niet opmerkelijk, maar de doelen in Macedonië waren dat wel.

Die waren namelijk vijf cm te klein. "Mijn doelman vertelde me dat het doel te klein was. Ik nam een kijkje en zag dat er inderdaad iets niet klopte. Ik dacht dat ik gegroeid was", grapte Mourinho in de persconferentie na de match. "Keepers brengen veel tijd door tussen die drie palen en voelen meteen als er iets niet pluis is. Ik wendde me tot een vertegenwoordiger van de UEFA, na het meten bleek dat de afmetingen niet volgens de norm waren." De aanpassingen aan het doel werden verricht om aan de eisen te voldoen. Shkëndija benadrukte achteraf dat er geen kwade wil in het spel was. Ze waren niet op de hoogte van de verkeerde afmetingen.