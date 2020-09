Serie A: AC Milan haalt het van Crotone, Mertens en Napoli maken gehakt van Genoa

AC Milan en Napoli zijn perfect aan het nieuwe seizoen begonnen. AC Milan haalde het met 0-2 van Crotone en Napoli won met zware 6-0 cijfers van Genoa. Dries Mertens was belangrijk met één doelpunt en twee assists.

AC Milan speelde vandaag voor de eerste keer dit seizoen op verplaatsing. Ze moesten op bezoek bij promovendus Crotone en de mannen van Pioli haalden het met 0-2 dankzij doelpunten van Kessié en Brahim Diaz.

Napoli zorgde dan weer voor een demonstratie tegen Genoa. Vooral Dries Mertens liet mooie dingen zien, want de Rode Duivel was goed voor een doelpunt en twee assists. Het werd uiteindelijk 6-0 en zo heeft Napoli 6 op 6. Ook AC Milan is met 6 op 6 aan het seizoen begonnen.