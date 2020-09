Nieuwe ploegmaat voor Jason Denayer? Braziliaanse middenvelder staat op het punt om AC Milan te verlaten voor Lyon

Lucas Paqueta staat op het punt om AC Milan te verlaten. Hij zou namelijk dicht bij een overstap naar het Franse Lyon staan. Lyon zou "slechts" rond de 20 miljoen euro moeten betalen voor de Braziliaan.

Lucas Paqueta was goed voor één doelpunt en 3 assists in 44 wedstrijden voor AC Milan, maar hij maakte vooral indruk met enkele mooie trucjes. De Braziliaan zal dit seizoen echter niet meer in de Italiaanse competitie te zien zijn.



De aanvallende middenvelder zal namelijk een ploegmaat worden van Jason Denayer. Lucas Paqueta heeft al een mondeling akkoord met Lyon en volgens RMC zou de Franse club 20 miljoen euro over hebben voor de Braziliaan.