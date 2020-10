Zidane zwaait andermaal met lof naar Courtois en zit in met Hazard: "Hij weet dat het niets ernstigs is"

Real Madrid haalde het woensdag van Real Valladolid. Hij kon daarbij niet rekenen op de geblesseerde Eden Hazard. Thibaut Courtois keepte dan weer een sterke partij.

"Courtois heeft ons gered. Dat klopt, net zoals de vorige keer. Daar hebben we hem", was Zinédine Zidane lovend over Thibaut Courtois. Na de partij ging het ook over de nieuwe blessure van Eden Hazard.

"Het heeft niets te maken met de blessure waar hij al lang mee kampt. Het leek op een contractuur, maar het is wat erger. Een spierblessure, al weet ik niet hoe lang hij out zal zijn", ging hij wat dieper in op de blessure van Hazard, die dus ook niet zal spelen voor de Rode Duivels.

"Eden is geïrriteerd, want hij voelde zich net goed. Hij is er niet blij mee, maar hij beseft ook dat het niets ernstigs is", besloot de Franse succestrainer.