🎥 OFFICIEEL: Het was Lang wachten bij Club Brugge, maar daar is Noa: dure (verplichte) aankoopoptie

Club Brugge heeft er lang over gedaan om Noa Lang officieel aan te kondigen. Misschien had het iets te maken met het leuke filmpje dat ze nog moesten monteren. Maar de flankaanvaller komt nu dus over van Ajax.

Lang stond in Nederland te boek als groot talent en gaf 12 assists en maakte 12 goals in 47 matchen voor Ajax. Dit seizoen kwam hij er veel minder aan te pas en de 21-jarige winger zocht dan ook meer speeltijd. Hij moet Club offensief meer mogelijkheden geven. Club deed deze zomer vooral moeite om zijn kern bij elkaar te houden en de sterkhouders te verlengen. Noa Lang is de enige echte grote transfer voor blauw-zwart. Hij moet Dennis en Diatta scherp houden. Hij wordt gehuurd met een verplichte aankoopoptie van maar liefst zes miljoen. Een échte match.. 😉 #WelkomNoa pic.twitter.com/59fpLzISfh — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 5, 2020