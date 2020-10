📷 Arsenal krijgt veel kritiek voor het ontslag van 'Gunnersaurus', ook Batshuayi deelt een prikje uit

Na 27 jaar trouwe dienst bij Arsenal heeft de man achter, of beter in, mascotte Gunnersaurus zijn C4 gekregen bij de Noord-Londense club. Die zet levert de Gunners veel kritiek op.

Arsenal is aan een besparingsronde bezig, want ook voor de Europese topclubs zijn het immers economisch barre tijden door de coronacrisis. De club heeft daarom besloten om Jerry Quy, de man in het mascottepak van Gunnersaurus, op straat te zetten.

De Gunners krijgen er flink van langs op sociale media en ook Michy Batshuayi deelt een prikje uit aan de Noord-Londense club. De Rode Duivel zit niet om een mopje verlegen en speelt bovendien bij een Londense rivaal, Crystal Palace.

"Zo behandel je een mascotte", postte 'Batsman' onder een foto van zichzelf terwijl hij een vuistje geeft aan Red, de mascotte van de Rode Duivels.

And this is how you treat your team mascot 👀🤜🏾😂 pic.twitter.com/CuvR9L3djL Michy Batshuayi (@mbatshuayi) October 5, 2020