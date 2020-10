Ex-speler van Sporting Lokeren loopt tegen dopingschorsing van 2 jaar aan

Bij een dopingcontrole kwam er bij Bambo Diaby (22) het gebruik van higenamine, een verboden substantie, aan het licht. De Spaanse verdediger met Senegalese roots probeerde aan te tonen dat hij het verboden middel niet bewust heeft ingenomen, maar dat is hem niet gelukt.

Uiteindelijk werd Diaby niet schuldig bevonden aan het bewust innemen van een verboden middel. Toch kreeg hij door de gevonden higenamine een dopingschorsing van twee jaar opgelegd.

"I will never give in on one day pulling that shirt back on."



