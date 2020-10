Toch een oplossing voor het Brugs stadiondossier? Politiek probeert snelle piste te bewandelen

Dinsdag kreeg Club Brugge slecht nieuws van de Raad van State. Het Ruimtelijk UItvoeringsplan (RUP) voor het nieuwe stadion werd vernietigd en een ander plan kan nog jaren in beslag nemen. Er werd al snel uit politieke hoek gereageerd.

Het was Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V), ook schepen in het West-Vlaamse Wingene, die zich tot Minister Zuhal Demir (N-VA) richtte. "Een nieuwe beslissing vanuit Vlaanderen is noodzakelijk en dringend. We blijven geloven in voetbalmogelijkheden in Brugge", aldus Warnez.

En een snelle oplossing, die zou er weleens kunnen komen. "Ik ga deze week zowel met Club Brugge, Cercle Brugge en het stadsbestuur samenzitten om een oplossing te vinden. In eerste instantie ga ik onderzoeken of ik binnen de acht dagen het ruimtelijk uitvoeringsplan licht kan wijzigen en zo het plan toch kan doorgevoerd worden."