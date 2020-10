Memphis Depay laat zich uit over mislukte transfer naar FC Barcelona: "Alles was zo goed als rond"

Memphis Depay leek lang op weg naar FC Barcelona, maar een transfer kwam er uiteindelijk niet. De aanvaller gaf bij de Nederlandse nationale ploeg meer uitleg over zijn mislukte transfer.

Nederland speelde gisteren een oefenwedstrijd tegen Mexico. De Nederlanders verloren met 0-1 en Memphis Depay stond de hele wedstrijd tussen de lijnen. Na de wedstrijd gaf Depay meer uitleg over zijn mislukte transfer naar FC Barcelona.

"Alles was zo goed als rond", staat te lezen bij De Telegraaf. "Jammer genoeg kon de transfer niet doorgaan door een paar regels. Het is wat het is en je weet nooit wat de toekomst zal brengen", aldus de Nederlandse aanvaller van Olympique Lyon.