Degryse en Mulder niet onder de indruk van Rode Duivels: "Het gezin, de coniferen en de tuin duidelijk belangrijker"

De Rode Duivels maakten geen al te grote indruk tegen Engeland. En dat hadden ook de analisten gezien in de studio. Zij trokken van leer.

"Engeland scherper uit de kleedkamer? Ja, maar de tweede helft van de Rode Duivels was niet om over naar huis te schrijven", aldus Marc Degryse bij VTM. "Zelfs na de 2-1 achterstand had je niet het gevoel dat ze er wakker van lagen, ze zijn blijven sloffen."

Geen emotie of enthousiasme

"Het belang van de Rode Duivels is groter dan dit toernooi van de UEFA dat ze eigenlijk liever niet willen spelen. De noodzaak is er niet, je voelt niet de emotie of het enthousiasme. Het is niet nodig", pikte Jan Mulder vurig in.

"Wij zitten hier meer te hijgen dan Roberto Martinez. Gelukkig zijn er belangrijkere dingen in het leven ... je gezin, je huwelijk, morgen weer coniferen kopen, de tuin wil ook wat, de winter komt eraan ... Dat is allemaal veel belangrijker", was hij gelanceerd.