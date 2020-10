Jérémy Doku was alleen maar met voetbal bezig: "Heb nog nooit een meisje gezoend"

Jérémy Doku ging voorafgaand de wedstrijd tegen Engeland op de koffie met Tom Waes. De twee hadden het over de Rode Duivels, maar ook over hun eerste kus.

Tom Waes was er zelf al vroeg bij, maar hij wou wel eens weten wanneer nu net de eerste kus er was bij Doku. "Nog geen, ik had geen tijd voor meisjes. Dat komt wel nog, maar nu denk ik daar niet aan. Mijn focus ligt op het voetbal. Ik weet wat ik wil en wat ik moet doen."

Doku is nog maar recent Rode Duivel geworden en liet aan Waes weten op welke manier ze hem op de hoogte hadden gebracht. "Je krijgt een sms en een mail als je opgeroepen wordt voor de nationale ploeg. Ik had alleen nooit gedacht dat ik er op deze leeftijd al bij zou zijn. Had je me twee jaar geleden verteld dat ik nu al Rode Duivel zou zijn, dan zou ik dat gek hebben gevonden."

"Nu is het vooral leuk. Er is veel kwaliteit en ik kan er alleen maar beter door worden. Dat ik in mijn eerste optreden kon scoren voor de Duivels was heel speciaal. Voor mij was het de kers op de taart."