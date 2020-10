Francesco Totti verliest zijn vader aan het coronavirus

Enzo Totti, de vader van AS Roma-legende Francesco Totti, is maandag overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Enzo Totti is maandag in het ziekenhuis op 76-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. AS Roma, de club waar Totti's zoon een absolute legende is geworden, deelde haar medeleven met Francesco (44) en de hele familie.

Het aantal coronagevallen is in Italië, net zoals in België, aan een stevige opmars bezig. Het aantal sterfgevallen is relatief stabiel.