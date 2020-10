Jonge Duivels gooien hun leidersplaats te grabbel na erg zure nederlaag in en tegen Moldavië

De Jonge Duivels hebben in Moldavië hun leiderspositie te grabbel gegooid na een zure 1-0 nederlaag. Doelpuntenmaker Fortuna en doelman Straistari waren de boemannen voor België. Mits een overwinning tegen Bosnië wordt Duitsland straks de nieuwe leider in de EK-kwalificatiepoule.

De Jonge Duivels kwamen in vergelijking met de match tegen Wales versterkt aan de aftrap tegen Moldavië. Eerst en vooral met een flinke brok vertrouwen, maar ook met A-internationals Vanheusden, Saelemaekers en Bornauw op het veld.

België begon in een zeer winderig Chisinau als topfavoriet aan de aftrap na de 12 op 12 en de 4-1 uit de heenmatch. Het vertrouwen was misschien zelfs iets te veel aanwezig, want bij momenten was het wat te nonchalant.

Belgische omsingeling

Toch werden de krachtverhoudingen al snel duidelijk. Na goed 25 minuten had Jong België 73% balbezit. Moldavië beperkte zich tot verdedigen en trok zich ver terug, wachtend op een foutje van de bezoekers.

Clescenco zette Bodart zowaar aan het werk in zijn verste hoek en bij de corner die daarop volgde werd er te slap verdedigd. Colassin kon aan de eerste paal niet wegkoppen en aan de tweede paal had Denis Fortuna maar binnen te lopen. Een van de weinige keren dat de thuisploeg onder de druk kon uitkomen en het was prijs.

Voor de rust was het nog bijna 1-1 door een bijna-eigen doelpunt en een uitstekende kopkans voor Vanheusden. Na de pauze bracht Mathijssen meteen Faes, Bataille en Openda op het veld en de Belgische dominantie nam toe.

Dekselse Straistari

Doelman en aanvoerder Straistari liet zien dat hij op zijn 21e al een aardig stukje kan tijdrekken, maar hij viel toch vooral op door zijn uitstekende reddingen! Het was zo’n dag waarop alles lukte voor hem. Ook na de inbreng van Boussaid en De Smet wou hij van geen wijken weten.

Dan maar vanop de penaltystip? Lokonga versierde de strafschop, Openda stuitte andermaal op die dekselse Straistari, die weliswaar al voor zijn doellijn stond toen het schot vertrok. De ref liet betijen en zo stevenden de Jonge Duivels op een erg zure nederlaag af.

Duitsland heeft straks een uitgelezen mogelijkheid om de leidersplaats over te nemen van onze U21. Om 18u15 nemen ze het op tegen Bosnië-Herzegovina.