Tijd om in te grijpen? Club in Eerste Nationale kwam nog niet in actie en moet nog minstens een week langer wachten door corona

De competitie is nog niet zo lang bezig in Eerste Nationale, maar de chaos is groot. Al veel wedstrijden werden uitgesteld om coronagerelateerde redenen en ook op speeldag 3 is het zover.

De helft van de clubs in Eerste Nationale heeft twee wedstrijden achter de rug, terwijl sommigen er nog maar een hebben gespeeld. Dender en Dessel kwamen zelfs nog niet in actie. En voor Dender zal het ook niet voor dit weekend zijn. De club kreeg eerder al een forfaitoverwinning tegen Roeselare en zit nu met een coronageval, waardoor iedereen in quarantaine ging. De partij tegen Patro Eisden Maasmechelen zal daarom niet doorgaan. Ook Rupel Boom - Francs Borains wordt al zeker uitgesteld. Protocol van de Pro League Patro-coach Stijn Stijnen vindt dat het tijd is voor verandering in de op twee na hoogste voetbalcompetitie in België. Begin oktober opperde hij op onze website voor hetzelfde protocol in Eerste Nationale als in de Pro League. "Laat iedereen getest worden en vaker, zodat positieve gevallen geïsoleerd kunnen worden en de negatieve gevallen kunnen doorgaan. Op deze manier gaan we de competitie nooit kunnen afwerken."