📷 Dries Mertens zet zestienjarig samenzijn met Kat Kerkhofs op nostalgische wijze in de kijker

De trend 'how it started - how it's going' is helemaal losgebarsten op sociale media. Ook Dries Mertens toont nu twee kiekjes. Eentje over het begin van zijn relatie met Kat Kerkhofs en een recente foto.

Dat de trend 'how it started - how it's going' populair is in voetbalmiddens kon u donderdag al op onze website lezen (hierzo). Niet alleen clubs schakelen de trend in op hun sociale mediakanalen, ook spelers doen mee.

Dries Mertens bijvoorbeeld. De trend gaat over een foto van het prille begin van een relatie (how it started) en een foto van het huidige liefdesgeluk (how it's going). Bij Dries Mertens en zijn jeugdliefde Kat Kerkhofs ziet dat er dus zo uit op hun zestienjarig samenzijn.