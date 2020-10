📷 'How it started - how it's going' verovert de sociale media en enkele Belgische eersteklassers doen gretig mee

De laatste tijd zagen we het steeds vaker opduiken tijdens het scrollen door de sociale media. Een collage met twee foto's: een van een tijd geleden en een recente, met als bijschrift 'how it started - how it's going'. Hoe het begon, hoe het nu is. Ook voetbalclubs doen mee aan die trend.

Of het nu is om de clubtrouw van een speler te benadrukken, het succes van de jeugdwerking of een recent succes van de club, de Belgische clubs doen mee aan de trend 'how it started - how it's going'.

Het begon met een post op Twitter van een vrouw die een foto deelde van haar eerste online gesprekje met iemand (how it started) en daarna een foto van haar met diezelfde persoon, die nu haar partner is (how it ended / how it's going).

Het concept werd razend populair en al snel ging het niet alleen meer over het begin van geluk in de liefde. Zo kwamen enkele voetbalclubs origineel uit de hoek. Een leuke trend?