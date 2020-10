Jonge Belgische verdediger maakt basisdebuut tegen Westerlo: "Tevreden, maar nog veel werk aan de winkel"

Lommel speelde een erg sterk eerste halfuur, maar kwam toch op achterstand na de eerste tegenprik van Westerlo. Toch stapten de Limburgers met een gelijkspel van het terrein, al hadden ze misschien wel recht op meer dan dat.

Lommel-coach Liam Manning had een grote verrassing in huis. Op linksachter kreeg de 22-jarige Yannick Vandersmissen de voorkeur op de ervaren Kevin Kis.

Vandersmissen, die in het tussenseizoen overkwam van ASV Geel, speelde tot dusver nog geen minuut in de hoofdmacht. Daar was echter weinig van te merken: de linksachter speelde degelijk en sober, maar liet zich vooral opmerken door een enorm loopvermogen.

"Ik ben toch wel tevreden met mijn prestatie", vertelde Vandersmissen na afloop. "Maar ik voel dat ik nog heel veel werk aan de winkel heb, bijvoorbeeld in luchtduels."

"We speelden een erg goede eerste helft, de bal ging goed rond. Jammer dat die strafschop er niet in ging. Dat had het makkelijker kunnen maken voor ons. Nu kregen we via dat onverwachte tegendoelpunt nog een klap in het gezicht. Gelukkig hebben we iets kunnen tonen aan onze fans. Dat waren we aan hen verplicht na die slechte match in de Beker van vorige week."