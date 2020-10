Einde seizoen voor Van Dijk? "Als dat het geval is, is hij 8 maanden out"

Van Dijk moest door zijn blessure het veld verlaten en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoeken. Bij Liverpool vrezen ze dat hun sterkhouder een kruisbandblessure heeft opgelopen. Dat zou betekenen dat ze enkele maanden niet meer op Van DIjk kunnen rekenen.

Bij Sky Sports denken ze dat hij een blessure heeft aan zijn ligamenten, dat zou betekenen dat hij zo'n 7-8 maanden out zal zijn. Einde seizoen voor Virgil van Dijk?

Still no official word on Van Dijk's injury but early reports aren't looking good.#beINPL #PL #EVELIV 📺 HD11 pic.twitter.com/6G2FN6KyBF