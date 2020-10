Clement moet puzzelen, knippen en plakken: "Improviseren? Met een middenvelder of back centraal in de defensie"

Club Brugge begint het Champions League-avontuur met de bibber. De Belgische landskampioen werd vlak voor de trip naar Rusland getroffen door COVID-19. "Het wordt improviseren", beseft Philippe Clement.

Bij Club Brugge draait niemand rond de pot: de schrik zit er stevig in. “De vrees is er omdat het over meerdere jongens gaat”, vertelt Philippe Clement bij VTM Nieuws. “We hebben er net een verplaatsing naar Standard opzitten. We zaten dus vijf uur samen op de bus op een moment dat we nog geen weet hadden van de positieve gevallen.”

En net nu trekt Club Brugge naar Zenit, dé favoriet uit pot één in de poule. “Het is extra vervelend dat we niet alleen onze topdoelman, maar ook enkele centrale verdedigers missen. Dat wil zeggen dat we met een middenvelder of een back in het hart van de defensie zullen moeten spelen. Het wordt improviseren.”

Toch weigert Clement op voorhand de handdoek te gooien. “Het gebrek aan ervaring zullen we moeten compenseren met jeugdig enthousiasme. Ik wil dat mijn jongens zich amuseren en genieten op het veld. Ook vorig jaar hebben we ons op die manier gesmeten én bewezen tegen de allergrootste ploegen.”