'Barça verlengt ook contracten van deze drie sterkhouders, maar alle bedrijvigheid heeft een héél opvallende reden'

FC Barcelona kondigde gisteren de contractverlengingen van vier sterkhouders aan. De komende dagen mogen nog drie handtekeningen verwacht worden. Maar er zit een specifieke reden achter die bedrijvigheid.

FC Barcelona kondigde gisteren aan dat Frenkie de Jong, Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen en Clement Lenglet hun krabbel onder een nieuw contract hebben gezet. Eerstdaags moeten Antoine Griezmann, Sergio Busquets en Sergi Roberto bij.

Cadena SER weet dat die contractverlengingen vooral een financiële oorzaak hebben. Barça heeft van zijn spelers (wederom) een inlevering op het loon gevraagd. Via de nieuwe contracten is een constructie uitgedacht dat de spelers het verloren loon in hun laatste contractjaren zullen bijverdienen.