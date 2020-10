Roofe maakte geen verwijzing naar Anderlecht na zijn wereldgoal: "Als ik zo'n goal al niet meer uitzinnig mag vieren, wanneer dan wel?"

RSC Anderlecht kon Kemar Roofe niet snel genoeg van de hand doen toen Rangers FC met een grote zak geld op tafel kwam voor de Britse spits. Roofe verstomde alle kritiek die hij vorig jaar bij paars-wit en in België kreeg met een absolute wereldgoal op sclessin.

Naast de euforie van een wonderdoelpunt onthulde de viering van zijn goal heel wat opgekropte frustratie. De Standard-fans floten hem, vanwege zijn Anderlecht-verleden,vanaf de eerste minuut tijdens zijn invalbeurt uit. Maar Roofe had zich ook nooit echt kunnen tonen aan ons land.

Gisteren gaf hij alle criticasters lik op stuk en hoe. De uitbundige viering is wel in het verkeerde keelgat geschoten bij alles wat rood kleurde donderdagavond, niet in het minst bij Eric Deflandre. De T2 van Standard stond zelfs even neus aan neus met Roofe na de partij.

De Brit zelf is zich van geen kwaad bewust. "Dat is passie. Als ik zo'n goal - de mooiste in mijn loopbaan - al niet meer uitzinnig mag vieren, wanneer dan wel?", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De 'A' die hij vormde met zijn vingers in die viering na de goal verwees trouwens niet naar Anderlecht, maar naar dei initialen van zijn twee dochters, Lena en Alarnie.