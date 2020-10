Van Damme vs De Vries: strafklacht nog in behandeling

Jelle Van Damme tekende in 2019 voor Sporting Lokeren en maakte het laatste jaar in het bestaan van de club mee. Onder het beleid van Louis De Vries stevende de club op een faillissement af. Van Damme kreeg niet al zijn centen te zien en diende klacht in tegen de voorzitter.

In 2019 tekende Jelle Van Damme voor Sporting Lokeren en een jaar later diende hij klacht in tegen de voorzitter, Louis De Vries. De intussen 37-jarige verdediger had nog recht op tekengeld en loon.

Die klacht kwam er in de hoop om dat verschuldigde bedrag ooit nog terug te zien, maar dat kan nog wel een tijd duren. "Hoe het op dit moment met het onderzoek staat, is ook voor ons nog een vraagteken. Eind oktober gaan we inzage in het dossier vragen", liet de advocaat van Van Damme optekenen in Het Nieuwsblad.

De Vries is na het faillissement uit het voetbal verdwenen en Jelle Van Damme vond na de ondergang van Lokeren nog geen nieuwe club.