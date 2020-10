Krijgt Club Brugge deze winter nieuwe kans op toptransfer? Target weigert contractverlenging en valt naast selectie

Deze zomer kwam hij bijna naar Jan Breydel, deze winter is het misschien wél definitief raak. Er liggen alvast mogelijkheden.

Het seizoen in The Championship is enkele weken geleden opnieuw begonnen en dat doet Queen Park Rangers met Bright Osayi-Samuel.

Uit de selectie

De winger stond dicht bij een contract bij Club Brugge, maar de deal ging uiteindelijk niet door. Wie weet liggen er deze winter nieuwe kansen.

QPR wil hem graag langer aan zich binden, maar Bright Osayi-Samuel weigert dat vooralsnog. Zijn coach hield hem deze week uit de selectie daarom voor het duel tegen Barnsley.