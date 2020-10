Standard maakt selectie bekend voor wedstrijd tegen Benfica: onder meer Muleka, Lestienne en Raskin zijn er niet bij

In de Europa League neemt Standard het morgen op tegen Benfica, maar door het coronavirus moeten ze enkele belangrijke spelers missen. Zo zijn onder meer Lestienne en Raskin er nog niet bij. Ook Muleka is niet mee naar Portugal, want hij zou een blessure opgelopen hebben.

Standard staat in de Europa League voor een moeilijke opdracht. Ze spelen morgen op het veld van Benfica, maar de Portugese topclub speelt de laatste weken uitstekend. Benfica won voorlopig al haar matchen dit seizoen in de Portugese competitie en vorige week konden ze ook hun eerste wedstrijd in de Europa League winnen. De Rouches moeten het ook nog eens zonder enkele sterkhouders doen, want onder meer Maxime Lestienne, Nicolas Raskin en Michel-Ange Balikwisha zijn er nog steeds niet bij door een positieve coronatest. Jackson Muleka zou volgens Sporza dan weer geblesseerd zijn en ging dus ook niet mee naar Portugal. 👥 Voici les 2️⃣2️⃣ joueurs qui feront le déplacement au Portugal aujourd’hui ⚽️



👥 Hierbij de 2️⃣2️⃣ spelers die vandaag naar Portugal zullen afreizen ⚽️#SLBSTA #UEL #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/dttn2UPNyl — Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 28, 2020





