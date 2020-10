Antwerp-fans zien bekerfinale, stadsderby en Europese avonden door de neus geboord: "Slechtst mogelijke seizoen voor lege stadions"

Wat een periode om Antwerp-fan te zijn! Bekerwinst, de zege tegen Beerschot, de leidersplaats en een thuisduel tegen Tottenham in het verschiet. Absolute hoogdagen voor de club, maar de hondstrouwe achterban kan het allemaal niet vanop de eerste rij, op hun heilige grond, meemaken.

Net nu de successen zich opstapelen voor de Great Old kunnen de fans er niet bij zijn. We trapten een open deur in door enkele stellingen voor te leggen aan een hondstrouwe fan. Bart De Vré maakt sfeerreportages voor 'De Vierkante Paal'.

De bekerfinale, de eerste echte derby in 16 jaar en een Europese groepsfase; en dat allemaal zonder jullie, de fans!

De Vré: "Verschrikkelijk! Dit is het slechtst mogelijke seizoen om achter gesloten deuren te spelen, samen met ons eerste jaar in 1A misschien. Wat hebben we allemaal al moeten missen!? Een volle Heizel op een zomerse avond, straks die match tegen Tottenham... Maar evengoed de Europese verplaatsingen. Ik had veel vakantiedagen opgespaard om twee- of driedaagde uitstapjes, afhankelijk van de bestemming, te maken met vrienden.

"En de derby, tja. Heel die beleving viel weg. Normaal staat iedereen daar strak gespannen van de zenuwen, klaar om de longen uit je lijf te schreeuwen. Het enige wat overbleef was de spanning en dat mooie gevoel na de overwinning."

Hoe beleef je die topmatchen voor de televisie?

De Vré: "Eerlijk? Ik denk dat ik dan meer stress heb dan in het stadion. Het klinkt misschien een beetje belachelijk, maar in de tribune heb je misschien toch dat gevoel dat je een verschil kan maken. Niet als individu bedoel ik, maar als deel van het geheel."

Stel: er kan dit seizoen slechts een match voor een volle Bosuil gespeeld worden. Welke?

De Vré: "Dan kies ik voor Club Brugge dat op bezoek komt op de laatste speeldag van play-off 1. Beerschot? Ze hebben een fantastische start gehad, maar ik zie hen niet bij de eerste vier eindigen en wij wel. En als ik verder mag fantaseren op die match tegen Club Brugge. We winnen met 3-0, wippen over hen in het klassement en pakken zo de titel op de laatste speeldag (lacht)."