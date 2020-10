Leko wil Mourinho met lege handen van Deurne-Noord naar Noord-Londen sturen: "Bij de drie beste coaches van de 21e eeuw"

Donderdag 29 oktober is een hoogdag voor Antwerp! De Great Old speelt voor het eerst in enkele decennia nog eens een Europese thuismatch op de Bosuil en niemand minder dan José Mourinho en zijn Spurs-legioen zijn te gast. Ivan Leko heeft alvast veel respect voor 'The Special One'.

Ancelotti, Guardiola en Mourinho

Ivan Leko plaatst de Portugees in een aparte categorie. "José Mourinho, Pep Guardiola en Carlo Ancelotti zijn volgens mij de drie beste trainers van de 21e eeuw. Ze hebben het spelletje veranderd en Mourinho heeft getoond dat je zelfs met kleinere clubs, met Porto toen, de Champions League kan winnen."

Veel respect dus vanwege Leko voor Mourinho, een trainer die de controverse en het conflict niet schuwt. "Wie ben ik om over Mourinho te praten (lacht). Toen hij Champions Leagues won zat ik voor de TV te wachten tot zijn matchen begonnen. Hij heeft meer trofeeën in de kast staan dan sommigen matchen hebben gespeeld in Europa. Ik ben dus dankbaar dat mijn team het mag opnemen tegen dat van hem."

Dankbaar, maar ook klaar om al het mogelijke te doen om Mourinho met lege handen van Deurne-Noord naar Noord-Londen te sturen. "Het beste team wint niet altijd in voetbal. We hebben misschien één op tien kans om te winnen morgen en we zullen er alles aan doen om die ene kans af te dwingen. Of dat voldoende is zullen we morgen zien."

In een lege Bosuil

Op een wapen kunnen de Reds donderdag niet rekenen: hun fanatieke aanhang. "Dat speelt toch wel bij mij en de spelers. Eerst de bekerfinale, vorig weekend nog de derby en nu die match tegen Tottenham... allemaal zonder fans. Voetbal zonder publiek is een andere sport, zéker voor ons. Iedereen weet hoeveel passie en energie onze fans overbrengen! We zijn blij om van die prachtige familie deel uit te maken en teleurgesteld dat we deze topmomenten niet met hen kunnen delen."