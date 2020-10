Standard wil zich tonen tegen Benfica: "We willen ons potentieel laten zien tegen een sterke tegenstander"

Standard heeft deze avond wat recht te zetten in de Europa League, want vorige week werd met 0-2 verloren van de Rangers. Toch is het ook vanavond geen makkelijke opgave, want met Benfica komen ze een ploeg in vorm tegen.

Na de Rangers neemt Standard het vanavond op tegen Benfica in de Europa League. Een ploeg van een ander kaliber, want de Portugezen zijn gewoon om in de Champions League te spelen. "De kwaliteit van onze tegenstanders betekent dat we geen favorieten zijn, maar dat we zonder druk onze kans kunnen wagen", vertelde Montanier en staat te lezen bij La Dernière Heure. Toch is niets onmogelijk en dat weet ook de trainer van Standard. "De groep begint wat Europese ervaring op te doen, ook al is het nog een jonge ploeg. We willen ons vermaken en vooral ons best doen om te proberen ons potentieel te laten zien tegenover de sterke tegenstanders", concludeerde Montanier.

Volg SL Benfica - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.