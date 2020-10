Volgens Marc Degryse zat er meer in voor Club Brugge: "Ze hebben een kans laten liggen"

Club Brugge heeft gisteren 1-1 gelijkgespeeld tegen Lazio. Op zich wel een mooi resultaat, maar door de vele afwezigen was er na de wedstrijd bij analist Marc Degryse een gevoel dat er meer in zat.

Club Brugge is de Champions League gestart met 4 op 6. Een uitstekende start dus, maar er zat misschien wel meer in, want door de vele afwezigen bij Lazio gisterenavond waren er kansen om te winnen.

Marc Degryse gaf na de wedstrijd in de studio aan dat er meer in zat. "In de tweede helft heeft Club Brugge toch enkele kansen gekregen. Ik had iets meer verwacht omdat er enkele spelers niet bij waren bij Lazio. Ze hebben een kans laten liggen", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.