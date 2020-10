Excuses van Mertens aan Diego Maradona: "Sorry maar gelukkige verjaardag!"

Ongeveer een jaar geleden kon Dries Mertens zijn 116e officiele goal maken voor Napoli. Hij passeerde zo de befaamde Diego Maradona in het all-time topschuttersklassement van Napoli.

Op 30 oktober werd Diego Armando Maradona 60jaar, iets dat publiekslieveling Mertens niet zomaar voorbij kon laten gaan. Mertens sprak Maradona toe met de woorden: “Sorry dat ik meer scoorde voor Napoli dan jij, maar jij blijft de belangrijkste. Ik hou van je.”

"Happy birthday Diego, I'm sorry for scoring more goals than you but you are still the most important. I love you.”



- Mertens to Maradona 🥺❤️ pic.twitter.com/3POF2gLUNH